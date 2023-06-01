Yargıtay tarafından cezası kesinleşen Kadir Şeker tutuklandı

5 Şubat 2020 günü Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde bulunan Piri Reis Parkı içerisinde meydana gelen olayda, Kadir Şeker dayak yediğini düşündüğü Ayşe Dırla'nın birlikte yaşadığı sevgilisi Özgür Duran'ı çıkan boğuşmada esnasında bıçaklayarak öldürdü.

Tutuklanan, Kadir Şeker, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından kararın bozulmasının ardından Şeker, geçtiğimiz yıl 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıktı. Kadir Şeker, bu kez 10 yıl 10 ay hapse çarptırılıp, tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine dosya bir üst mahkeme olan 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen heyet, 7 Temmuz günü Şeker'in tahliyesine karar verdi.

YENİDEN TUTUKLANDI

İtirazların üzerine dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de Şeker'e verilen hapis cezasını onadı. Karanın onanmasının ardından Şeker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine ailesiyle birlikte yaşadığı Kadınhanı ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınan Kadir Şeker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker'in açık cezaevinde 46 ay daha hapis yatacağı belirtilmişti.