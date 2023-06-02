Huzurevinde yaşlı çifte mobbing

Trabzon Oflu olan ve engelli raporları bulunan Hasan (70)-Fatma (60) İnan çifti, 2.5 yıl önce nakillerini Eskişehir Safiye Gönül Bayar Huzurevi'ne aldırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Alparslan Türkeş'in fotoğraflarını odalarına asmak isteyen çifte huzurevi yönetiminden şimdiye kadar bir türlü izin çıkmadı. İnan çifti Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret ederek durumu anlattı. Vali Ayyıldız konuyla ilgili Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal'ı görevlendirdi. Hasan İnan, "Kaymakam bey huzurevine gelip müdür beyle görüştü. Beni de çağırdılar. Müdür bey fotoğrafın asılmasını kendisinin söylediğini ancak benim asmadığımı söylemiş. Bunun üzerine kaymakam bey 'Müdür bey tak demiş sen takmamışsın. Teknisyen göndermiş, sen o teknisyeni kovalamışsın' diyerek bana çıkıştı. Ben de olayın tam tersi olduğunu anlattım. Odamıza Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı asıldı" dedi. Erdoğan'ın fotoğrafının asılmasından bir süre sonra huzurevi müdürünün odalarına geldiğini belirten İnan "Müdür Duran Önder 'Bu portreyi kaldıracaksın. Ben bu adama düşmandım, sen beni iyice düşman ettin' dedi. Kaldırmayacağımı söyleyince mobbing uygulamaya başladı. Şizofreni olan Remziye isimli kadın 13 Mayıs sabahı odamıza girip eşime saldırdı. Ben de eşimi korudum. 'Eğer gitmezseniz sizi öldüreceğim' dedi. Bakım elemanlarını çağırdım. Önder bizi yalancılıkla suçladı. Biz darp edilmemize rağmen kadını darp raporuna gönderdi. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.