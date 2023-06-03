AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu TBBM’de yemin etti

TBMM 28. Yasama dönemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile düzenlenen yemin merasimi ile başladı. Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu TBMM'deki görevine yemin ederek başladı.

"TEK YÜREK OLARAK KENETLENMELİYİZ"

Bahadır Yenişehirlioğlu; 28'inci Dönem TBMM'nin ilk gündem maddesi olan ant içme törenine geçmeden hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Gelecek nesillere müreffeh bir Türkiye emanet etmeye tek yürek olarak kenetlenmeliyiz" diyerek "Yasama döneminin ülkemiz ve Manisamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.