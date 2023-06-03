AK Partili İnan’dan Soyer’in “Yenilenebilir enerjinin başkenti olacağız’’ sözlerine tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "İzmir hayata geçirdiğimiz projelerle yenilenebilir ve temiz enerjinin başkenti olacak. Hiç kuşkunuz olmasın. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz'' söylemine AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "Biz seni "Yüzülebilecek Körfez" vaadinden biliriz!'' sözleri ile cevap geldi.

SOYER'İ TOPA TUTTU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili İnan, şu ifadelere yer verdi, ''Değil 3 yıl, 33 yılda yüzülemeyecek körfez bıraktınız. Körfez son 20 yılın en kirli seviyesinde. CHP zihniyeti İzmir'in mavisini katletti. Körfezdeki kirlilik yüzünden İzmir turizmini yok ettiniz. Kötü belediyeciliğiniz yüzünden tüm Türkiye kaybetti.

Biz seni 'Yüzülebilecek Körfez' vaadinden biliriz!" ifadelerine yer verdi. İnan'ın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcı izmir körfezindeki kirliliğe tepki gösterdi.

Körfezin her geçen gün daha da kötüye gittiğini ifade eden İzmirliler Başkan Soyer'e: "Eğer yapılması gereken yatırımlar yapılmazsa körfez elden gidecek" uyarısında bulundu.