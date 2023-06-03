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Giriş Tarihi: 3.6.2023 23:44 Son Güncelleme: 3.6.2023 23:47

Başkan Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan LGS’ye girecek öğrencilere başarı diledi

Başkan Erdoğan, LGS sınavı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Yarın LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
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