Faik Öztrak: güvenlık açığı yaşanmadı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "İlgili arkadaşlarımız, sandık güvenliği sonuçları hakkında kurulumuzu bilgilendirdiler. Sistemik bir güvenlik açığı yaşanmadığını, vatandaşımızın oylarına sahip çıkıldığını tespit ettik" dedi. CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, 17 MYK üyesinin toplu istifasına ilişkin de ilk kez konuştu. Yeni MYK belirlenene kadar eski üyelerin çalışmaya devam edeceğini duyuran Öztrak, "Genel Başkanımız, yeni MYK'yı hafta sonu yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından belirleyecektir" ifadelerini kullandı. Toplantıda olağan kongre takviminin de gündeme geldiğini belirten Öztrak, alınan kararların Parti Meclisi'nde değerlendirileceğini, sonrasında oluşturulacak olan MYK'da ise netlik kazanacağını aktardı. Öte yandan elini rahatlatmak için 17 üyenin istifasını onaylayan Kılıçdaroğlu, yeni MYK'sını pazar ya da pazartesi günü açıklayacak. MYK'nın belirlenmesi sonrası yılan hikâyesine dönen kurultay takvimi için de ilk adımın atılması bekleniyor.