Kalıcı konutlar yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde
etkilenin iller arasında
yer alan Adana'da,
Toplu Konut İdaresi'nce
(TOKİ) başlatılan kalıcı
konut projesi çerçevesinde
3 bin 200 aileye
verilecek 581 konut yükselmeye
başladı. Adana
Valisi Süleyman Elban,
"Konutların aralık
ayında teslim edilmesi
hedefleniyor, ancak
daha da erken teslim edebiliriz" dedi.
Adana'da Şambayadı, Buruk mahalleleri
ile Ceyhan ilçesinde ilk etapta 3
bin 200 inşaatın bitirilmesi için temeller
atıldı. Vali Elban, "İnşaatlarınız yükselmeye
devam ediyor. Aralık ayında
konutları hak sahiplerine teslim etmeyi
planlıyoruz, ihalesi de o şekilde yapıldı.
Ancak o tarihe gelmeden muhtemelen
hak sahiplerine konutları teslim
etmiş oluruz" diye konuştu.
KONTEYNER KENTLER KURULDU
Yine Şambayadı bölgesinde depremzedeler için 520 konteyner kent oluşturduklarını dile getiren Vali Elban, "Şu an Şambayadı'nda konteyner kenti oluşturduk. Buruk Sarıçam tarafında üç tane konteyner alanı tespit ettik ve tamamladık. Hak sahipleri geçen haftadan bu yana konteynerlere yerleşmeye başladı" şeklinde konuştu.