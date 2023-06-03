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Giriş Tarihi: 3.6.2023

Kalıcı konutlar yükseliyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kalıcı konutlar yükseliyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenin iller arasında yer alan Adana'da, Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) başlatılan kalıcı konut projesi çerçevesinde 3 bin 200 aileye verilecek 581 konut yükselmeye başladı. Adana Valisi Süleyman Elban, "Konutların aralık ayında teslim edilmesi hedefleniyor, ancak daha da erken teslim edebiliriz" dedi. Adana'da Şambayadı, Buruk mahalleleri ile Ceyhan ilçesinde ilk etapta 3 bin 200 inşaatın bitirilmesi için temeller atıldı. Vali Elban, "İnşaatlarınız yükselmeye devam ediyor. Aralık ayında konutları hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz, ihalesi de o şekilde yapıldı. Ancak o tarihe gelmeden muhtemelen hak sahiplerine konutları teslim etmiş oluruz" diye konuştu.

KONTEYNER KENTLER KURULDU
Yine Şambayadı bölgesinde depremzedeler için 520 konteyner kent oluşturduklarını dile getiren Vali Elban, "Şu an Şambayadı'nda konteyner kenti oluşturduk. Buruk Sarıçam tarafında üç tane konteyner alanı tespit ettik ve tamamladık. Hak sahipleri geçen haftadan bu yana konteynerlere yerleşmeye başladı" şeklinde konuştu.

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Kalıcı konutlar yükseliyor
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