Kalıcı konutlar yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerdeetkilenin iller arasındayer alan Adana'da,Toplu Konut İdaresi'nce(TOKİ) başlatılan kalıcıkonut projesi çerçevesinde3 bin 200 aileyeverilecek 581 konut yükselmeyebaşladı. AdanaValisi Süleyman Elban,"Konutların aralıkayında teslim edilmesihedefleniyor, ancakdaha da erken teslim edebiliriz" dedi.Adana'da Şambayadı, Buruk mahalleleriile Ceyhan ilçesinde ilk etapta 3bin 200 inşaatın bitirilmesi için temelleratıldı. Vali Elban, "İnşaatlarınız yükselmeyedevam ediyor. Aralık ayındakonutları hak sahiplerine teslim etmeyiplanlıyoruz, ihalesi de o şekilde yapıldı.Ancak o tarihe gelmeden muhtemelenhak sahiplerine konutları teslimetmiş oluruz" diye konuştu.Yine Şambayadı bölgesinde depremzedeler için 520 konteyner kent oluşturduklarını dile getiren Vali Elban, "Şu an Şambayadı'nda konteyner kenti oluşturduk. Buruk Sarıçam tarafında üç tane konteyner alanı tespit ettik ve tamamladık. Hak sahipleri geçen haftadan bu yana konteynerlere yerleşmeye başladı" şeklinde konuştu.