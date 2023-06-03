SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı salı günü yapılacak

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılarak tarihi mesajlar verdi. Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini kaydeden Başkan Erdoğan, "Ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır." ifadesini kullandı.

İLK TOPLANTI SALI GÜNÜ

Yeni Kabineyi açıklayacağını belirten Başkan Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Seçim dönemi, 28 Mayıs gecesi itibarıyla artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş, millet kesin kararını vermiştir. Türkiye, sandıkların kapanması ve sonuçların açıklanmasıyla artık yeni bir yola girmiştir. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. İnşallah bu akşam yeni Kabinemizi açıklayacağım ve yeni Kabinemizle birlikte de Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk Kabine toplantımızı yapacağız.