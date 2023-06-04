Biz heykel işini iyi biliriz

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda heykelini dikeceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözünü tutacağını açıkladı. Özcan, 18 Nisan'da, "Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim" paylaşımı yapmıştı. Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardıdan AK Partili gençler belediye önüne heykel yapma sözünü hatırlatmak için 10 torba çimento götürmüştü. Belediye Meclis Toplantısı'nda AK Partili ve MHP'li Meclis Üyeleri, Erdoğan'ın heykelinin yapılması için önerge sundu. Önergede, "Heykelin yerinin tespit edilmesi konusunda, haziran ayı meclis toplantısının gündem maddesi olarak eklenmesini önerge olarak sunarız" ifadeleri yer aldı.Başkan Özcan, "Heykelini dikeceğiz. Tamam. Biz bir söz verdiysek dönmeyiz. Hani biz heykel zihniyetiydik ya, bilirsiniz biz daha iyi biliriz bu işleri. Bolu'nun en görünür yerinin yanı sıra bir de Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerde olmalı bu heykel. Dörtdivan'da yüzde 90 oy almış. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin, en görünür yer de Köroğlu Dağları. Oraya dikelim. Bolu merkezde olsun diyorsunuz ama çukur kalıyor biraz. Bozkurt heykeli de dikeceğim" dedi.