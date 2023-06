Gazeteciliğin duayeni Mehmet Barlas’a veda

Türk gazeteciliğinin usta ismi SABAH başyazarı Mehmet Barlas dün İstanbul Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Cenazeye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak ve sanat, siyaset, spor ve basın camiasından çok sayıda isim katıldı. Erdoğan, Barlas'ın eşi Canan Barlas ile oğlu Cemil Barlas'a taziyelerini iletti.Cenaze namazının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindekilerle tabuta omuz verdi. 81 yaşında hayatını kaybeden Barlas'ın cenazesi Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.Babamı kaybetmenin özlemini gün geçtikçe daha da hissedeceğimi düşünüyorum.Barlas ailesiyle 7 yıllık dostluğumuz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Turkuvaz Medya'yı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Türk medyasının en değerli isimlerinden biri olan, meslek büyüğümüz ve ağabeyimizi kaybettik. Çok üzgünüm.Hep dik durdu. Dik durduğu için hedef oldu.Her zaman halkın yanında durdu.Değerli bir meslek büyüğümüzdü ama bundan daha öte bir yol arkadaşı ve babamız oldu.: Rahmetli Barlas Türk siyaseti ve demokrasisinin resmen bir hafızasıydı.Barlas çok boyutlu biriydi. Derin bir birikimi vardı.Türk basınının çınarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin demokratik bunalımlar yaşadığı ve milli iradenin vesayet odakları tarafından boğulmak istendiği her dönemde, milletin hukukunu savunmaktan bir an olsun vazgeçmedi. Seçilmişlerin değil, hiçbir ayrım gözetmeksizin Türk toplumunun her bir ferdinin çıkarlarını savunan Barlas, bugüne kadar kaleme aldığı köşe yazılarında 28 Şubat post modern darbe süreci, 17/25 Aralık kumpası ve Gezi Parkı kalkışması ve FETÖ'cü hain darbe girişimin e karşı tereddütsüz bir şekilde demokratik nizamın savunucusu oldu. Milletin iradesinin çiğnenmek istediği her kritik süreçte, vesayet odaklarına kalemi ve fikirleriyle karşı çıkan merhum Barlas, ülkemizin demokratikleşme sürecine verdiği katkıyla hep hatırlanacak.Erbakan'a yakın duran herkesin fişlendiği 28 Şubat post modern darbesinden hemen önce yazdığı yazılarda hep milletin istek ve eğilimleriyle demokrasiye işaret etti. Gezi kalkışmasI sırasında "İktidarın seçim yoluyla değil kargaşa ve hatta askeri darbe ile devrilmesini ümit ediyorsanız, demokrasi bilincinizin sağlığından kuşku duymanız gerekir" diye tarihi uyarılarda bulundu. Gezi'nin yarattığı mahalle baskısı ortamında "Diğer Halk Ne Diyor?" sorusunu sordu. FETÖ'cü hainlere karşı milletin yanında durdu. 1 Ağustos 2016'da, "Son Darbe Teşebbüsü Bardağı Taşıran Damla Oldu" başlıklı yazısında darbecilere vesayetçilere karşı haykırdı.