İsveç’in NATO üyeliği için 3’lü zirve 12 Haziran’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. 1 saat süren kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın eşlik etti. Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Stoltenberg, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben haftaya kalıcı mekanizmaların 12 Haziran'da bir araya gelmesi üzerine anlaştık' dedi. İşte Stoltenberg'ın diğer açıklamaları:'Türkiye'ye Kosova'ya ekip yolladığı için teşekkür ediyorum.Türkiye NATO için çok önemli bir ülke. İsveç'in NATO üyeliğini konuştuk. Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri var. Başka hiçbir ittifak üyesi saldırıya uğramadı. İsveç somut adım attı. İsveç'te yeni terör yasası yürürlüğe girdi. Şunu da anlamak gerekir ki İsveç'te NATO ve Türkiye'ye karşı gösteriler yapıldı. Organize eden kişiler İsveç'in NATO'ya girmesini engellemeye çalışıyor. Biz bunların başarılı olmasına izin vermemeliyiz. Türkiye, İsveç ve Finlandiya üçlü mutabakatı imzalamıştı. Bunun için de kalıcı mekanizmalar da dahildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ben bugün kalıcı ortak mekanizmaların tekrardan buluşması üzerine haftaya 12 Haziran'da bir araya gelmesi üzerine anlaştık. Bu İsveç'i daha güvenli hale getirecek. NATO, gelecek ay Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek zirvede İsveç'in de Türkiye'nin onayıyla ittifaka katılmasını bekliyor.