Son dakika: Kahramanmaraş Göksun’da korkutan deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.40'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,41 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.