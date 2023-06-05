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Giriş Tarihi: 5.6.2023 19:49 Son Güncelleme: 5.6.2023 20:02

Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da korkutan deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş Göksun'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Kahramanmaraş Göksun’da korkutan deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.40'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,41 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

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Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da korkutan deprem
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