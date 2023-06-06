Afşin’de deprem konutları yükseliyor

Depremlerden En fazla etkilenen yerlerden biri olan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yapılan kalıcı konutların inşası devam ediyor. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar alan afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, TOKİ tarafından 1091 konutun yapılacağı alanda incelemede bulundu. Güven, deprem sonrası normalleşmenin en hızlı gerçekleştirildiği ilçe olacaklarını söyledi.