Büyükada davasında tüm sanıklar beraat etti

Kamuoyunda "Büyükada davası" olarak bilinen Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç'ın da aralarında olduğu 6 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada Temmuz 2020'de karar çıkmıştı. Mahkeme, 'FETÖ'ye üye olma' suçundan Taner Kılıç 6 yıl 3 ay hapse çarptırılırken 'Örgüte yardım' suçundan İdil Eser 1 yıl 13 ay, Özlem Dalkıran 1 yıl 13 ay, Günal Kurşun ise 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Veli Acu ve Nejat Taştan'ın beraatına hükmetmişti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 3.Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını 4 sanık yönünden bozmuştu. Bozma kararında, sanık Taner Kılıç hakkında ilgili birimlerden ayrıntılı Bylock tespit ve değerlendirme raporu getirtilip örgütlü suçlar bilgi havuzunda sanık hakkında başkaca bir beyan yahut ifade bulunup bulunmadığının araştırılmasına, verilen hapis cezasında "eksik araştırma" ile hüküm kurulduğunu belirtti. Yargıtay, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın örgüte yardım ettiklerine dair dosyada her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığını vurgulamıştı.

SAVCI MÜTALAASINI VERİLDİ

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Taner Kılıç ve Günal Kurşun avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında, sanık Taner Kılıç yönünden 27 Ağustos 2014 tarihinden itibaren 23 kez Bylock IP'sinden sinyal aldığı belirtildi. Sanık Taner Kılıç hakkında HTS ve CGNAT kayıtlarında Bylock IP'lerine erişim sağlandığına ilişkin tespitin bulunması, söz konusu uygulamanın örgütün gizli haberleşme uygulaması olarak kullanılması nedeniyle FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaada diğer sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran hakkında ise "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatları talep edildi.

TANER KILIÇ BERAATINI TALEP ETTİ

Mütalaaya karşı savunmasını gerçekleştiren tutuksuz sanık Taner Kılıç, "Yargıtay, Bylock kullanımına ilişkin delillerin incelenmesi gerektiğini belirterek davayı mahkemenize geri gönderdi. Kullanıcı kimliğimi ByLock ile ilişkilendiren hiçbir kanıt bulunamadı. Yaklaşık 30 yıldır aynı telefon abone numarasını kullanıyorum. 2012 yılından gözaltı tarihime kadar aynı IMEI numaralı cep telefonumu kullanıyordum. Bu durum iddianamede geçen 'sürekli telefon numarası ve cep telefonu değiştirmek, patates hatlar kullanmak' gibi bir tavır ve davranış içinde olmadığımı göstermektedir. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Diğer tutuksuz sanık Günal Kurşun ise mütalaaya karşı savunmasında " Yargılama sırasında örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandık. Şimdi ise savcı mütalaasında beraatımı talep etti. Eski bir ceza hukukçusu olarak 'maşallah' diyorum. Geldiğimiz nokta bu'' diyerek beraatını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatına hükmetti.