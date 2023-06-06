Cumhur İttifakı’nın TBMM Başkanı adayı Kurtulmuş

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, TBMM Başkanı adayını belirledi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti. Güler, başvurunun ardından yaptığı açıklamada "Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir dönemi Gazi Meclisimizde oluşturmayı arzu ediyoruz. Diğer muhalefet partileriyle birlikte nitelikli kanunların çıkarılması için çalışacağız ve Numan Bey de başkanlık yapacak" dedi. Akçay da "Kurtulmuş'un bütün özellikleriyle TBMM Başkanlığı'nı en iyi şekilde yöneteceğine inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır" diye konuştu.