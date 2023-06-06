Depremzedeleri kapı önüne koyanlar açığa alındı

İçışleriBakanlığı'nın 14 Mayıs seçimlerinden sonra Tekirdağ'da otellerde konaklayan depremzedeleri kapı önüne koyan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında belediyedeki 3 yönetici görevden uzaklaştırıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra otellerde konaklayan depremzedeleri çıkarma kararı almıştı.Belediyenin skandal tebligatı seçimden hemen sonra depremzedelere iletilmişti. Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ mahallesindeki otellerde barınan 130 depremzede için 13 Ağustos tarihine kadar sözleşme bulunmasına rağmen 4 gün içinde tahliye edilmesine ilişkin karar otel camlarına asılmış, belediye görevlileri ise depremzedelerden otelleri tahliye etmelerini istemişti.Olayın basına yansımasının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak çark ederek depremzedelerin kaldıkları otellerde ikamete devam edeceklerini söylemişti. İçişleri Bakanlığı olayla ilgili jet soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, depremzedelerin sokağa atılmasıyla ilgili kararda imzası bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu ve Sosyal Hizmetler Daire başkanı İsa Karadağ soruşturma kapsamında açığa alındı. Soruşturma sürüyor.