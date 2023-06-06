CHP Gaziemir’de borçlanma krizi

Gaziemir Belediyesi Haziran ayı olağan meclisinin ikinci oturumu gerçekleştirildi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda başkanlığında gerçekleştirilen oturuma 50 milyon TL'lik borçlanma damga vurdu. Başkan Halil Arda imzası ile meclise sunulan önergede 50 milyon liralık borçlanma öngörüldü. Borcun ne amaçla alındığı belirtilmezken önergede yer alan ihtiyaç durumunda kullanması ibaresi AK Partili ve CHP'li meclis üyelerini karşı karşıya getirdi. Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra mecliste oylanan önerge AK Parti, MHP ve Bağımsız Meclis Üyesi Levent Çağlarsu'nun 'ret' oyuna karşın CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla Başkan Arda'ya bankalarla kredi görüşmesi yapıp borçlanma için yetki verildi.
ATMACA: OYUMUZ RET OLACAK
Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "İşler yolunda gidiyorsa kredi niye çekiyoruz diye sorduk. Bize bilgi veren arkadaş da EYT'liler hesaplamaya katılmamış dedi. EYT bugünün sorunu değil. Yıllardır konuşulan, muhalefetin seçimi kazanması halinde ilk çözeceği konulardan biri olduğu söyleniyordu. Burada bir problem var. Ya siz seçimi kazanacağınıza inanamadınız ya da sorunun çözüleceğine inanmadınız. İstenilen yetkilerden birinde de belediyenin kefil olması gibi bir ibare var. Bu da bizi tedirgin etti. Bu kadar karmaşık bir yetki ağını ve ne zaman kullanılacağı belli olmayan krediyi kullanma yetkisi istemeniz aklımızda soru işareti oluşturdu. Bu nedenle grup olarak oyumuz ret olacaktır" dedi.
KEMAHLI: 100 MİLYON TL'Yİ BULUR
MHP'li Aydın Kemahlı ise faiz oranlarına dikkat çekerek: "Maddede ilgimi çeken tedbiren kredi çekilmesi ibaresiydi. Kredi kullanılacaksa bunun bir nedeni olması lazım. Ancak bu belirtilmemiş. Artı olarak faiz oranlarını yüksek olduğu bir dönem. İleriye dönük belediyeyi ipotek altına alacağız. 3-4 yıllık vadede bunun ödemesi 100 milyonu bulur" ifadelerini kullandı.
GÖNEN: OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANABİLİR
AK Partili Ali Gönen ise kredi talebinin ihtiyaç duyulduğu zaman meclise getirilmesi gerektiğini vurgularken, "Eğer tedbiren böyle bir kredinin talep edildiği anlaşılıyor. Ancak nereye kullanılacağı net değil. Ancak EYT'liler içinse belediyemizde kaç EYT'linin işe devam edeceğini bilmiyoruz. Diğer taraftan bu kredi acil değilse muhtemelen tedbiren olacaktır, o zaman burada bunun ihtiyaç duyulduğunda olağanüstü meclis ile konuşmak zor olmasa gerek" diye konuştu.
ÇAĞLARSU: PARA YEREL SEÇİM İÇİN ALINACAK
Gündem maddesi ile ilgili söz alan Bağımsız Meclis Üyesi Levent Çağlarsu ise, paranın nereye harcanacağını bildiğini öne sürdü. "Borçlanmanın nedeni yaklaşan yerel seçimler." Diyen Çağlarsu şunları söyledi: "Seçimlerde Arda'nın yaptıklarını abartarak anlatabilmesi için abartı paralara ihtiyaç var. Ancak bu 50 milyon TL'de yetmez. Bunu 75-80 milyon TL'lere çıkartalım. Siz rahat rahat kendinizi Ankara'da Özgür Özel'lere ifade edebilirsiniz. Nasılsa uçak parasını belediye bütçesinden karşılıyorsunuz. Sözlerime 'valla ağam bizimle dalga geçiyor' repliği ile hayır diyorum" diye konuştu.
ARDA: GÜVENCELERİ BENİM!
Son olarak söz alan ve iddialara yanıt veren Başkan Halil Arda ise belediye çatısı altında 62 kişinin EYT'den yararlanarak emekli olduğunu belirtip: "Hiçbiri kıdem tazminatı tedirginliği yaşamasın. Hepsinin tazminatını çatı çatır ödeyeceğim. Kıdem tazminatları yaklaşık 20 milyon TL civarında. Temmuz ayında emekli olacaklarla birlikte 35 milyon TL'lik kıdem tazminatı ile karşı karşıyayız. Biz bu krediyi hemen kullanacağız diye bir şey yok. Orada ihtiyaç duyulduğunda kullanacağız." Dedi.