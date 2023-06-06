CHP Gaziemir’de borçlanma krizi

GÖNEN: OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANABİLİR

AK Partili Ali Gönen ise kredi talebinin ihtiyaç duyulduğu zaman meclise getirilmesi gerektiğini vurgularken, "Eğer tedbiren böyle bir kredinin talep edildiği anlaşılıyor. Ancak nereye kullanılacağı net değil. Ancak EYT'liler içinse belediyemizde kaç EYT'linin işe devam edeceğini bilmiyoruz. Diğer taraftan bu kredi acil değilse muhtemelen tedbiren olacaktır, o zaman burada bunun ihtiyaç duyulduğunda olağanüstü meclis ile konuşmak zor olmasa gerek" diye konuştu.

ÇAĞLARSU: PARA YEREL SEÇİM İÇİN ALINACAK

Gündem maddesi ile ilgili söz alan Bağımsız Meclis Üyesi Levent Çağlarsu ise, paranın nereye harcanacağını bildiğini öne sürdü. "Borçlanmanın nedeni yaklaşan yerel seçimler." Diyen Çağlarsu şunları söyledi: "Seçimlerde Arda'nın yaptıklarını abartarak anlatabilmesi için abartı paralara ihtiyaç var. Ancak bu 50 milyon TL'de yetmez. Bunu 75-80 milyon TL'lere çıkartalım. Siz rahat rahat kendinizi Ankara'da Özgür Özel'lere ifade edebilirsiniz. Nasılsa uçak parasını belediye bütçesinden karşılıyorsunuz. Sözlerime 'valla ağam bizimle dalga geçiyor' repliği ile hayır diyorum" diye konuştu.

ARDA: GÜVENCELERİ BENİM!

Son olarak söz alan ve iddialara yanıt veren Başkan Halil Arda ise belediye çatısı altında 62 kişinin EYT'den yararlanarak emekli olduğunu belirtip: "Hiçbiri kıdem tazminatı tedirginliği yaşamasın. Hepsinin tazminatını çatı çatır ödeyeceğim. Kıdem tazminatları yaklaşık 20 milyon TL civarında. Temmuz ayında emekli olacaklarla birlikte 35 milyon TL'lik kıdem tazminatı ile karşı karşıyayız. Biz bu krediyi hemen kullanacağız diye bir şey yok. Orada ihtiyaç duyulduğunda kullanacağız." Dedi.