Haberler Gündem Haberleri Vali Davut Gül veda ziyaretlerine başladı
Giriş Tarihi: 6.6.2023 15:03

Vali Davut Gül veda ziyaretlerine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Valiliğine atanan Gaziantep Valisi Davut Gül, veda ziyaretlerine başladı. Gül, ilk olarak Suriye’nin Cerablus ilçesini ziyaret ederek burada görev yapan personelle vedalaştı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Vali Davut Gül veda ziyaretlerine başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yeni kabinede İçişleri Bakanlığına getirilmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Valiliğine atanan Vali Davut Gül, Gaziantep'te yaklaşık 4,5 yıldır birlikte görev yaptığı idareciler ve vatandaşlarla vedalaşmaya başladı.

Vali Gül, ilk olarak Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin Cerablus bölgesinde görev yapan idareciler ve personelle vedalaştı.

Karkamış Kaymakamlığı ile Hudut Kapısı'nda görev yapan kamu yöneticileri ve personelle de vedalaşan Gül, daha sonra Oğuzeli ilçesinde Kaymakam Büşra Uçar, Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ı da ziyaretti. Oğuzeli'ndeki vedalaşma ziyaretini tamamlayan Vali Gül, daha sonra Nizip İlçesine geçerek burada da kaymakamlık ve belediyede yöneticiler, personel ve vatandaşlarla vedalaştı.

Veda ziyaretinde konuşan Vali Gül, "Yaklaşık 4,5 yıldır görev yaptığım Gazi şehrimizin yediden yetmişe her bir ferdine müteşekkirim. Garip gurebanın duasını alan bu güzel şehir, sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Davut Gül veda ziyaretlerine başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA