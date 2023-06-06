Vali Davut Gül veda ziyaretlerine başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yeni kabinede İçişleri Bakanlığına getirilmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Valiliğine atanan Vali Davut Gül, Gaziantep'te yaklaşık 4,5 yıldır birlikte görev yaptığı idareciler ve vatandaşlarla vedalaşmaya başladı.
Vali Gül, ilk olarak Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin Cerablus bölgesinde görev yapan idareciler ve personelle vedalaştı.
Karkamış Kaymakamlığı ile Hudut Kapısı'nda görev yapan kamu yöneticileri ve personelle de vedalaşan Gül, daha sonra Oğuzeli ilçesinde Kaymakam Büşra Uçar, Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ı da ziyaretti. Oğuzeli'ndeki vedalaşma ziyaretini tamamlayan Vali Gül, daha sonra Nizip İlçesine geçerek burada da kaymakamlık ve belediyede yöneticiler, personel ve vatandaşlarla vedalaştı.