Vali Davut Gül veda ziyaretlerine başladı

Karkamış Kaymakamlığı ile Hudut Kapısı'nda görev yapan kamu yöneticileri ve personelle de vedalaşan Gül, daha sonra Oğuzeli ilçesinde Kaymakam Büşra Uçar, Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ı da ziyaretti. Oğuzeli'ndeki vedalaşma ziyaretini tamamlayan Vali Gül, daha sonra Nizip İlçesine geçerek burada da kaymakamlık ve belediyede yöneticiler, personel ve vatandaşlarla vedalaştı.