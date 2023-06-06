İstanbul’un yeni valisi Davut Gül

İstanbul Valiliği'ne, Gaziantep Valisi Davut Gül atandı. 1974'te Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Gül, ilk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi, Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 2000'de Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Gül, Muğla Kavaklıdere, İzmir Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli Kofçaz Kaymakamı olarak atandı.2003-2005 yıllarında Şirvan Kaymakamlığı, 2005- 2006'da Karaman Vali Yardımcılığı, 2006-2009'da ise Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı. Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Gül, 2016-2018 yılları arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı. Gaziantep Valiliği'ne 26 Ekim 2018'de atanan Gül, evli ve iki çocuk babası.