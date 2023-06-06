Miniklere Meke Gölü’nde çevre bilinci eğitimi

KALYONEnerji, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle 57 öğrenciye 'Dünyanın Nazar Boncuğu' olarak bilinen Meke Krater Gölü'nde iklim değişikliğinin etkileri ve çevreyi korumanın önemini anlattı. Konya Karapınar'da bulunan Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri iklim değişikliğinin, susuzluğun etkilerini yakından görerek Kalyon ekibinden bilgi aldı. Çocuklar piknik yapıp atıklarını da atık konteynerlerine attı.Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Sarısoy, "Bu tür eğitimlere çok önem veriyoruz. Karapınar'da kurulan Avrupa'nın en büyük GES projesi ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Bununla da gurur duyuyoruz. Bizim amacımız temiz enerji üretirken gelecek nesillere de sürdürülebilir bir dünya bırakmak. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek.Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı güneş santralini burada hayata geçirdik. 2020'de yapımına başlandı, 2023 yılında ise devreye girdi. Çocuklar da tesisin farkında, bu da bizi mutlu etti" diye konuştu. 4. sınıf öğrencisi Şevket Akdeniz (10), "Çevremiz kirli olursa canlılar ölüyor, zarar görüyor. Bunu öğrendim. Bütün arkadaşlarıma da anlatacağım" dedi. 4. sınıf öğrencisi Mehmet Salim Mavi (10), "Hangi maddeyi hangi geri dönüşüm kutusuna atacağımızı öğrendik. Doğamızın nasıl kirlendiğini, nasıl korumamız gerektiğini öğrendik. Doğayı korumadığımız zaman canlılar ölüyor" dedi. Okul Müdürü Sebahattin Kineşci ise "Kalyon Enerji'ye çok teşekkür ederim. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Çevre bilincinin önemini öğrendiler" diye konuştu.