Yenilince başını kuma gömdü

Cumhurbaşkanlığı seçiminden ağır yaralı çıkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada da sessizliğe gömüldü. 14 Mayıs-28 Mayıs arasında 66 tweet atarak altyapısı olmayan her türlü vaadi kamuoyuyla paylaşan Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından 5 Haziran'a kadar sadece 3 tweet attı. Kılıçdaroğlu'nun 5 Haziran'daki ilk siyasi tweetinin ise CHP'deki krizler yerine, TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili olması dikkat çekti. 28 Mayıs gecesi "Gitmiyorum, buradayım" içerikli basın toplantısını paylaştıktan sonra sosyal medyada uzun süre sessiz kalan Kılıçdaroğlu, 2 gün sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için kısa bir mesaj paylaştı. 4 günlük suskunluğun ardından, sonraki tweeti ise LGS ile alakalı oldu. Sınava giren gençlere başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, aynı günün gecesi 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda erkek ve kadın milli takımlarının tarihi başarısını kutladı. Yaklaşık 1 hafta boyunca sosyal medyada siyasi içerik paylaşmayan Kılıçdaroğlu, bu suskunluğunu partisindeki iç karışıklıkları bırakıp Can Atalay ile bozdu. Kılıçdaroğlu'nun yenilgi sonrası ilk siyasi tweet'inin altına çok sayıda tepki mesajı yağdı. Öte yandan ortak adaylık konusunda Millet İttifakı'na adını dayatmayı başaran Kılıçdaroğlu, profil bilgilerine de "13. Cumhurbaşkanı Adayı" ibaresini eklemişti. 28 Mayıs sonrası, 3 gün boyunca bu ibareyi silmeyen Kılıçdaroğlu, 31 Mayıs gecesi beklenen adımı atmıştı.