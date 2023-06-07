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Giriş Tarihi: 7.6.2023

85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdı: İlk kabine toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı’nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı şahlanış döneminin başlangıç noktası olacak

85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından oluşturduğu yeni kabine üyeleriyle ilk toplantısı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki kabine üyeleri, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine çıktı. Erdoğan'ın ay yıldız motifli kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemizle birlikte tüm Türkiye'ye, 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz.



Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi, inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabb'im bizleri milletimize karşı mahcup etmesin. Ruhun şad olsun. Erdoğan daha sonra kabine toplantısı için Külliye'ye geçti. Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı, 15.10'da başladı. ANKARA

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85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz
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