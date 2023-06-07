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Giriş Tarihi: 7.6.2023

FETÖ’cülerin korkulu rüyası

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
FETÖ’cülerin korkulu rüyası
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in, Genelkurmay Başkanlığı'na vekâleten atanmasıyla birlikte 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında A Haber'e yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. Hain darbe girişimine karşı milli iradenin yanında saf tutan Orgeneral Avsever, "Biz kolordu olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık, gerekirse İstanbul'a müdahaleye hazırız. Bu çapulcular ve ajanların ülkemizin demokrasisine, milletimizin birlik ve beraberliğine darbe vurmasına fırsat vermeyeceğiz. Bizleri de bu şekilde töhmet altında bırakanlardan hesabı sorulacaktır. Bu ülkeyi kimseye bırakmayacağız, milli iradeye saygılıyız" demişti.
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FETÖ’cülerin korkulu rüyası
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