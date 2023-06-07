Hâkim-savcı çalışma evlerine operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca Ankara'da hâkim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, Ankara'daki hâkimsavcı sınavlarına hazırlık mahrem çalışma evlerinde kaldıkları, ardışık periyodik aramaları olduğu ve haklarında teşhis beyanları bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip edilerek, örgüte bağlılıklarına göre kodlanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 4'ü avukat 9 şüpheliye Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, haklarında ardışık arama, ifade ve teşhisler bulunduğu belirlendi. Bu arada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 23 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.