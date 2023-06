Hayat pahalılığını gündemden çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:Aile ve gençlik bankasının kurulmasından toplunun temel direği olan ailenin sapkın akımlara korunmasına kadar her türlü adımı atacağız. Seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine yeniden sunacağız. Karadeniz gazıyla başladığımız Gabar petrolü ile ileriye taşıdığımız Akkuyu Nükleer Santrali ile yeni bir boyuta evrilen enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz.Sağlıkta şehir hastanelerinin sembolü olduğu sağlık yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Eğitimi son 21 yılda olduğu gibi yine listemizin en başında tutacağız. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz öncelikle bunu başaracağız. Adalet hizmetlerinin çok hızlı, etkin ve kaliteli şekilde sağlanmasına yönelik reformlarımızı artıracağız. Terör örgütlerine, zehir tacirlerine, her türlü suç çetesine karşı verdiğimiz amansız mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğiz. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te yine biz olacağız, buraları teröristlere asla bırakmayacağız.Sosyal politikalarda engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerimizin daha güçlü şekilde yanlarında olacağız.Toprak Mahsulleri Ofisimizin alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına bin lira, arpa için ton başına 500 lira hububat üretim primi destek olarak verilecektir. Bu rakamlarla üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir. Yeni hasat döneminin ve açıkladığımız alım fiyatlarının çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.Yatırım, üretim, ihracat istihdam ve büyümeden taviz vermeden Türk ekonomisini daha da büyüteceğiz. Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız. Son dönemde açıklanan verileri, bu çabamızda elimizi güçlendiren öncü sinyaller olarak değerlendiriyoruz. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinin istikrardan yana sonuçlanması ekonomimize olan güveni artırmıştır. Seçim ayı olan mayıs ayında ekonomik güven endeksi 103.7, tüketici güven endeksi 91'e yükseldi. Reel kesim güven endeksi ise 105.1 olarak gerçekleşti. Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat sanayi satın alma endeksi de 50'nin üzerine çıkarak 51.5 oldu. Enflasyon oranı mayıs ayında yüzde 40'ın altına gerileyerek yüzde 39.6 olarak gerçekleşti. Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek yine aynısını başaracağız.Çevre ve şehircilikte millet bahçeleriyle, kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye'nin çehresini değiştirerek adımları atacağız. Perşembe günü bir bölüm millet bahçelerinin açılışını Adıyaman merkezli olarak buradan da katılmak suretiyle gerçekleştireceğiz.Depremin yaralarının sarılması bu dönemin ana gündem maddemizdir. 319 bini ilk bir sene içinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutu yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi eskisinden daha canlı hale getireceğiz.Seçimin siyasi olarak kazananları elbette bellidir ama bu seçimlerde bizimle birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır.Altını çizerek ifade etmek isterim ki her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında, bin yıllık kardeşliğimizi dinamitlemek isteyen fitne tüccarları dışında, elinde binlerce insanımızın kanı olan terör baronları dışında, velhasıl birliğimize, dirliğimize, asırlık hedeflerimize ve hayallerimize kasteden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur.Muhalefetin hatalarından ders alarak özellikle vatanımızın bekası, milletimizin istikbaline dair konularda artık daha hassas davranmasını, daha Türkiye eksenli bir yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz.Bizim anlayışımızda kesinti veya kopukluk değil devamlılık esastır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakâr devrimciliktir. Türkiye Yüzyılı evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras olacaktır.Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı, 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran-27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkânı bulacaktır.Kabine toplantısının ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaştan ve terör örgütlerinin saldırılarından kaçarak ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli ve onurlu, gönüllü şekilde dualarını da alarak anavatanlarına dönüşlerini teşvik edeceğiz. Ne suretle olursa olsun Türkiye'ye Boraltan Köprüsü faciası gibi 10 yıllar boyu izi silinmeyecek yeni utançlar yaşatmayacağız. Bu meseleyi tarihimize, kültürümüze ve inanç değerlerimize yakışır şekilde çözüme kavuşturacağız" dedi.