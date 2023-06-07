Şike davası Çeşme Belediye Başkanı’na sıçradı

İzmir'defutbol menajeri Ömer Bedioğlu'nun Bölgesel Amatör Lig'de Torbalıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan play-out maçı öncesinde şike teklifinde bulunması ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bedioğlu'nun görüştüğü Torbalıspor oyuncusu Şamil Ünal ifadesinde, "Kişi başı 50 bin lira karşılığında yüz yüze buluşma teklif etti. Ben de konuşmalarımızı kaydettim. Bedioğlu bize, 'Para hazır. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Belediyespor'a para aktaracak. Bize pay verecekler' dedi. Ayrıca müsabakadaki hakemlerin de bağlandığını söyledi" dediği ortaya çıktı.