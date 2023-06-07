Togg’un deneyim merkezine yoğun ilgi

TOGG'UNİstanbul'da Zeytinburnu'nda açılan ikinci 'Deneyim Merkezi' yoğun ilgi gördü. Kura ile Togg satın alma şansı yakalayan vatandaşlar deneyim merkezinde T10X modelinin Anadolu, Gemlik ve Kula rengini yakından görüp test etme imkânı buluyor.Haktan Çuhadaroğlu, "Aracımızı yerinde görmek için geldik. Makine mühendisiyim, aracı inceledim ve beklenenin çok üzerinde olduğunu gördüm. Keyif ve gururla yerli aracımıza bineceğiz. Teslimatın ağustos veya eylül ayında olacağını öğrendik. Yola çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.Gökmen Karabacak ise, "Müthiş bir araç, göründüğünden daha etkileyici. Bu araç mevcut aracıma göre 2 misli daha kaliteli. Milli ve yerli olması da bunun değerini kat kat artırıyor. Elektronik bölümü çok etkileyici yüksek ve ferah bir iç dizayna sahip. Tam bir aile arabası olmuş" diye konuştu.