Bakanlar yemin etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerinden sonra oluşturduğu yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün TBMM'de yemin etti. Geçen hafta yapılan yemin törenine katılamayan 3 milletvekili de yemin ederek görevlerine başladı. Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'ye ilişkin kararnamesi okundu. Daha sonra Kabine, Genel Kurul'a davet edildi. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve sayın bakanlara görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Bakanlar yemin ederken aileleri dinleyici localarından töreni izlediler. Törenden sonra AK Partili milletvekilleri yeni bakanları tebrik etti.