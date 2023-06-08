CHP’nin değişim talebi yalnızca sözde

AK Parti, siyasette değişimin ve dönüşümün önünü açmak için getirdiği 3 dönem kuralını bilfiil uygularken, CHP'de 26 isim 4 dönemden fazladır Meclis'te... Engin Altay (İstanbul), 2002'den bu yana tüm seçimlerde aday gösterilerek 7 dönem Meclis'te kendine yer buldu. Faik Öztrak (Tekirdağ) ise tam 6 dönemdir Meclis'te. İlhan Kesici (İstanbul), Yaşar Tüzün (Bilecik) 6 dönemdir parlamentoda vekil olarak bulunuyor. Erdoğan Toprak (İstanbul), Veli Ağbaba (Malatya), Özgür Özel (Manisa), Tekin Bingöl (Ankara), Uğur Bayraktutan (Artvin), Mahmut Tanal (Şanlıurfa), Bülent Tezcan (Aydın), Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır) ise 5 dönemdir vekillik yapıyor. Murat Emir (Ankara), Tuncay Özkan (İzmir), Barış Karadeniz (Sinop), Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul), Hüseyin Yıldız (Aydın), Enis Berberoğlu (İstanbul), Oğuz Kaan Salıcı (İstanbul), Orhan Sarıbal (Bursa), Seyit Torun (Ordu), Zeynel Emre (İstanbul), Nurhayat Altaca (Bursa), Utku Çakır Özer (Eskişehir) ve Vecdi Gündoğdu (Kırklareli) tam 4 dönemdir vekil sıralarında oturuyor.