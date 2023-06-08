Sabah Gazetesi Yüksek Yargı Muhabirinden Bakan Tunç’a hayırlı olsun ziyareti

SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Adalet Bakanlığı'na atanan Yılmaz Tunç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde tebrik etmişti.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini farkla kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yapılan bir törenle yeni kabineyi 3 Haziran'da açıkladı. Buna göre, Türkiye Yüzyılı'nın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu. Bakan Tunç'un göreve başlamasının ardından bugün Sabah Gazetesinin kıdemli yargı muhabiri İlker Turak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti.

Sabah Gazetesinde Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Anayasa Mahkemesi (AYM), Danıştay ve Yargıtay muhabirliği görevini yürüten İlker Turak, Bakan Yılmaz Tunç'u ziyaretinde Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Haber Müdürü Nazif Karaman'ın da selamlarını ve yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Daha sonra Bakan Tunç ile hatıra fotoğrafı çektiren İlker Turak, yeni dönemde en kısa zamanda A Haber'de canlı yayına katılma sözü aldı.

Daha önce de SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile İstihbarat Şefi Halit Turan, Adalet Bakanlığı'na atanan Yılmaz Tunç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde tebrik etmişti. SABAH ekibi günün anısına Yılmaz Tunç ile hatıra fotoğrafı çektirmişti.