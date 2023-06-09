Başkan Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin iddialara yalanlama

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin gerçek dışı iddialar otaya attı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 9, 2023
📌Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/FRsx4CydYM