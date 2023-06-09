Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin iddialara yalanlama
Giriş Tarihi: 9.6.2023 21:21

Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin iddialara yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

AA
Başkan Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin iddialara yalanlama

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin gerçek dışı iddialar otaya attı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin iddialara yalanlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA