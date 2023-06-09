CHP’li başkandan kadın esnafa tehdit! CHP’li Foça Belediye Başkanı’nın baskı ve tehdidini ifadesinde anlattı

HERŞEYİ İFADESİNDE ANLATTI

Esengül Liman jandarmaya verdiği ifadesinde, "2020 yılı Temmuz ayından bu yana Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün yönlendirmesinden zabıta görevlileri farklı zamanlarda sürekli Yenibağarası'nda bulunan dükkanıma gelmesi işlerimin düşmesine ve maddi kayıp yaşamama sebep oldu. Dükkanımın önünde bulunan alanı kullanmamam gerektiğini söylediler. Ancak komşu dükkanların ön kısımlarını kullanmalarına müsaade ettiklerine şahit oldum. Foça Belediyesi zabıtaları dükkanıma gelerek işimi taciz etmeleri devam etti. Temmuz 2020'de Belediye Başkanı Fatih Gürbüz dükkanıma geldi. Kendisine kibarca 'hoşgeldiniz' dememe rağmen bana 'ne var ne istiyorsun?' diyerek azarladı. İşgaliye bedeli herkes gibi ödeyebileceğimi söyledim. Fatih Gürbüz, 'herkesin dükkanının önünde bahçesi var. Senin bahçen yok. Olmasına da müsaade etmiyorum' dedi. Sebebini sorunca da elini yumruk şeklinde sıkarak, 'Allah'ın Konyası'ndan gelirsen bana mı sordun. Buranın mülki amiri benim. Taşınmadan önce benden izin alman gerekiyordu. Dükkan açabilir miyim diye benden izin aldın mı? Kafana göre gelemezsin' dedi. Bunun üzerine ben de 'ikametim ve işyeri açma ruhsatım bunun için yeterli' diyerek cevap verdim. Fatih Gürbüz de bunun üzerine, 'Bu dükkanda bulunan eşyalar dolaplar kaç para? Bunları nasıl aldın? Demek ki sende çok para var' dedi. Ben de bunu neden sorduğunu ve konuyla ne alakası olduğunu ifade ettim" dedi.