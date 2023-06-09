Kemankeş, Türk robotik harp kapasitesini yeni bir boyuta taşıyacak

HUDSON Enstitüsü Kıdemli Analist ve EDAM Savunma Programı Direktörü Dr. Can Kasapoğlu, Baykar'ın geliştirdiği kamikaze drone'u Kemankeş'i değerlendirdi. Kasapoğlu, "Kemankeş, mini seyir füzesi ve gezici mühimmat genetik kodlarını bir arada taşıyor. Kemankeş akıllı uzun menzilli bir mühimmat olmasının yanı sıra aynı zamanda keşif, gözetleme ve istihbarat sağlama gibi özellikleri olan bir silah sistemidir. Zira, en az harp başlığı kadar önemli bir kabiliyeti de sensör yetenekleridir. Belirtilen özelliğiyle Kemankeş, Türk robotik harp kapasitesinin enformasyon üstünlüğü kapasitesini de yeni bir boyuta taşıyacak" dedi. AA