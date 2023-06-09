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Giriş Tarihi: 9.6.2023 10:55

Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı; 2'si ağır 23 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki tramvayın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 23 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla, hastanelere kaldırıldı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı; 2’si ağır 23 yaralı

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçeleri sınırında bulunan Mert Irmağı Köprüsü'nde saat 09.40 sıralarında raylı sistem hattı meydana gelen olayda, Tekkeköy yönüne giden 5512-A numaralı tramvay, önünde seyir eden 5509-A numaralı tramvaya henüz bilinmeyen bir nedenle duramayarak arkadan çarptı.

Kaza, 112'ye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5512 numaralı tramvayın vatmanı trende sıkışırken, her iki trendeki çok sayıda yolcu da yaralandı.

Vatman, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 23 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı; 2'si ağır 23 yaralı
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