Aybüke öğretmen unutulmadı

İlk görev yeri Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 aylık öğretmenken 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda teröristlerce otomobile açılan ateş sonucu şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın acısı dinmiyor. Sosyal medyada seslendirdiği Mağusa türküsüyle yüreklere dokunan Aybüke öğretmen, ölümünün 6. yıldönümünde hem ilk görev yeri Batman Kozluk'ta hem de Çorum'daki kabri başında dualarla anıldı. Batman Kozluk'ta ilk görev yerindeki anma töreninde konuşanKozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, "Bu vatan öğrencilerine bir harf öğretmek için canlarını feda etmiş Aybüke ve Necmettin öğretmenin vatanıdır. Teröristlerle mücadelemiz kanımızın son damlasına kadar devam edecek" dedi. Anma programı sonrası Güngör ve beraberindekiler, şehit öğretmen Yalçın'ın adının verildiği fen lisesini ziyaret edilerek, Aybüke öğretmenin aldığı enstrümanların bulunduğu sınıfı gezdi.Çorum'un Osmancık ilçesindeki şehitlikte gerçekleştirilen anma programına Çorum AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Aykübe öğretmenin sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan milletvekili Kaya, "Türkiye Yüzyılı'nda terörsüz, terörden arındırılmış bir Türkiye ile milli savunma sanayiinin silahlarıyla başarıya ulaşmış bir mücadeleyle ülkemizi daha ileriye götüreceğiz. İnşallah öğretmenlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz bir daha şehit olmayacak" dedi. Konuşmaların ardından Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın mezarına çiçekler bırakıldı. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından sona erdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yı dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz" ifadesini kullandı.