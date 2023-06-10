Hani kapanıyordu?

Kocaeli Şehir Hastanesinin açılışı öncesinde ortaya atılan, Derince ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapanacağı iddiaları, 14 Mayıs seçimleri öncesinde daha da çok dillendirildi. Hatta bu konuda bazı eylem ve açıklamalar da yapıldı. Muhalefet partileri bu iddiaları seçim propagandasında kullandı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu bile Kocaeli mitinginde, bu hastanenin kapanacağını iddia etti. O dönemde ortaya atılan iddiaları Kocaeli, İl Sağlık Müdürü Yunus Pehlevan yalanladı.Pehlevan, hizmetlerin devam edeceğini SABAH'a açıkladı. Yapılan açıklamalara rağmen o iddialar konuşulmaya devam etti. Hatta Derince ve çevresinde AK Parti Milletvekili adaylarının seçim çalışmaları sırasında en çok sorulan ve kapanmayacağı söylendiği halde söz istenen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili son noktayı AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü koydu. Seçim döneminde Derinceli vatandaşlara verdikleri sözü tuttuklarını söyleyen Hülagü, hastanenin eğitim ve araştırma statüsü ile hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından müjdeyi veren Hülagü, "Seçim öncesi Derinceli kardeşlerimize verdiğimiz sözü yerine getirdik. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanemiz A1 rolünde Eğitim ve Araştırma hastanesi statüsünde 275 yatak ile hizmetine devam edecektir. İleri günlerde kadrosu daha da güçlendirilecektir" dedi.