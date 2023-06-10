Kendisi dışında herkesi suçladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yaşadığı hezimet nedeniyle istifa çağrılarının hedefinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam katıldığı canlı yayında da başarısızlığın faturasını üstlenmedi ve sorumluluğu başkalarına atmaya çalıştı. Açıklamaları şaşkınlıkla izlenen Kılıçdaroğlu, özetle şu ifadeleri kullandı:Demokrasiye taraftar olanları, demokrasiyi savunanları CHP bir araya getirdi. Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk, sadece biz değil bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu. Ama beklentimiz olmadı. Ortaya çıkan tablonun ağır yenilgi olarak görülmesini doğru bulmam.(CHP olağan kurultayı) Benim düşüncem yerel seçimlerden önce bunun olması ve bitmesidir. Ben gidip de 'adayım' diyemem. Bizim için önce ülke gelir, sonra partimiz gelir, üçüncü sırada genel başkanlık gelir. İşin özü budur.(Neden seçimi kaybettiniz?) Erdoğan, 3 ve 6 sandığı olduğu köy, kasaba ve beldelerde 6 milyondan fazla. Bu yerlerde sadece TRT izleniyor. Ben ise 3 milyondan fazla oy aldım. Kırsaldaki insanlar ekonomik yıkımdan çok etkilenmedi. Çok basit, ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok. Köyde nereye harcayacak parayı?(İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıkları) İki büyükşehir belediye başkanımız da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sisteme katıldılar, mitinglere katıldılar. Beraber çalışmalar yürüttük. Eğer olmasaydı biz kaybetseydik belki dediğinizin bir haklı gerekçesi olabilirdi. Ama onlar vardı zaten. Ben hiçbir zaman 'ben adayım' demedim.(Değişim isteyen İmamoğlu'na tepki) İstanbul'u CHP'li birinin yönetmesi gerekir. Kazandığımız belediyeyi başka partiye neden verelim. Ben aday olmasın demem ama İstanbul önemli. Aday olabilir.