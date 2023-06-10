‘Meral Hanım torun sevsin artık’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı parti içi muhalefet gün geçtikçe daha da sertleşiyor. CHP'nin önemli simalarından Murat Karayalçın, Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal da Akşener'e değişim çağrısında bulundu. CHP'li Murat Karayalçın değişime işaret ederek, "İstinasız herkes CHP'de önümüzdeki belediye seçimleri ve ondan sonra gireceğimiz seçimler için bir değişiklik yapılmasını doğal olarak istiyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi yola devam edemeyiz. İstifa konusu hiç konuşulmadı. Ama öyle bir izlenim de edinmedim. Yerel seçimlerde ön seçim yapılması gerektiği söyledim. Aynı kanaatte olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal da Akşener'in görevi bırakması gerektiğini belirterek, "Torunlarına hasret kaldı, torun sevsin istiyoruz biz. Kötülük istemiyoruz ki. Biz erkenden öngördüğümüz halde bu inat devam etti. Seçim akşamı da başarısızlıktan dolayı ben sayın genel başkanı istifaya davet etmiştim. Koltukları boşaltsınlar, politikaları terk etsinler diyoruz. Kendilerini tanırız, saygımız sonsuz ama baba ve oğula da güle diyoruz" dedi.