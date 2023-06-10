Terör örgütünün sözde istihbaratçısı yakalandı

Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya karşı yürütülen çalışmalar neticesinde örgütün sözde Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde görev alan Amara Sena kod adlı Helin İşenme'nin Türkiye'ye geçiş arayışında olduğu bilgisi elde edildi. MİT Başkanlığı'nca sağlanan istihbari destek ile Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla Helin İşenme, Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Helin İşenme, güvenlik güçlerine teslim edildi.