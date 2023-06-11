Hadsiz hakim! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı için YSK’ya dilekçe vermiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı yönünde muhalif çevreler Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. İtirazları inceleyen YSK, itirazların reddine karar vermiş, gerekçesinde ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde yapılan ilk seçim olduğu belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğu iddialarını da değerlendiren YSK, diplomanın noter onaylı olduğunu, bu gerekçeyle yapılan itirazların hukuken kabul edilebilir nitelik taşımadığından reddine karar vermişti.

HAKİM, YSK'YA DİLEKÇE VERDİ

Hakkari Hakimi Ahmet Çakmak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz edenler arasında yer alıyordu. Çakmak, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere Hakkari İl Seçim Kurulu Başkanlığına 28 Mart 2023'te bir dilekçe verdi. Görev ve yetkisinin dışına çıkarak Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe sunan Çakmak, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle adaylığının iptaline karar verilmesini istedi.

HSK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söz konusu bu gelişmelerin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, Hakim Çakmak hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. Kurul Müfettişleri tarafınca yapılacak olan incelemenin ardından hazırlanacak rapor Birinci Daireye sunulacak.