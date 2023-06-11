Konya’ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü mevkiinde terör örgütü mensuplarınca yola döşenen EYP'nin askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya şehit düştü.
Şehidin acı haberi Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesinde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.
Bekar olduğu öğretilen şehidin naaşı Hakkari Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından Konya'ya uğurlanacağı belirtildi. Şehit Kaya'nın yarın toprağa verileceği belirtildi.