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Giriş Tarihi: 11.6.2023 16:55

Konya’ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yola döşenen el payımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya (32) şehit düştü. Şehidin acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine ulaştırıldı.

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Konya’ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü mevkiinde terör örgütü mensuplarınca yola döşenen EYP'nin askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya şehit düştü.

Şehidin acı haberi Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesinde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Bekar olduğu öğretilen şehidin naaşı Hakkari Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından Konya'ya uğurlanacağı belirtildi. Şehit Kaya'nın yarın toprağa verileceği belirtildi.

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Konya’ya şehit ateşi düştü
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