Ravil Gaynuddin: Başkan Erdoğan’ı Rusya Müslümanlarıyla namaz kılmaya bekliyoruz

Biz Rusya Müslümanları aslında tüm Rusya halkının da yaptığı gibi Türkiye'deki seçimleri dikkatle izledik ve Türkiye'de yapılan bu seçimlerin ne kadar adil, dürüst ve demokratik yapıldığına tanık olduk. Biz Türk halkının kendi lideri Recep Tayyip Erdoğan Bey'e güvendiğini ve geleceğe yönelik plan ve vaatlerini yerine getirmesini istediğini gördük. Türk halkı kendi Cumhurbaşkanı'na destek verdi, onun yanında yer alacağını ortaya koydu. Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin'in tüm dünyada ailevi değerlere ve maneviyyata sahip çıkmaları bu değerlerin hem Rusya'da hem Türkiye'de ve hem de tüm dünyada korunacağına dair bize umutlar veriyor." mesajını verdi.