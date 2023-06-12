ABB AK Parti Grup Başkanvekili Köse başkentteki sel felaketlerini değerlendirdi

Köse, Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçilmeden önce birçok konuda dile getirdiği vaadini yerine getirmediğini ifade etti.

Ankara'da sokaklarda sahipsiz köpeklerin olduğunu ve çözüm merkezlerine en çok bu konuda şikayetlerin geldiğini ifade eden Köse, belediyenin bu noktada hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Köse, 2022 Denetim Komisyonu Raporu'na göre suç teşkil eden konularla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar 5 suç duyurusunu tamamlayarak savcılığa teslim ettik. Konu artık yargıya intikal etmiş durumda. Yargı bu konuları ayrıntılı olarak inceleyip kararını verecektir." diye konuştu.

"ALTYAPI İHTİYACI OLAN YERLERİ TESPİT EDEREK, ACİL OLARAK ÖNLEM ALINMALI"

Ankara'da yoğun sağanak nedeniyle her gün sel ve su baskınları yaşandığını, yol, alt geçit, iş yerleri, evler ve metro duraklarının suyla dolduğunu söyleyen Köse, şunları kaydetti:

"Geçen yıl oluşan sellerde can kaybı yaşanmasına rağmen bu durum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını hiç etkilememiştir. İlk yıllardan itibaren bu konuda biz de Belediye Meclisi'nde mazgallardaki sorundan bahsederek, mazgalların ve ızgaraların düzenli temizliklerinin yapılmadığını, bunun sonucunda tıkanmalar olduğunu, bunun taşkınlara ve sellere sebep olduğunu defalarca dile getirmiştik. Yağmur öncesi, yağmur yağdığında ve sonrası yapılacak işler diye üçe bölecek olursak işleri, öncesinde altyapı ihtiyacı olan yerleri tespit ederek, acil olarak önlem alınmalı. Sel gelme ihtimali olan yerlere ekipler yerleşerek önlem almalı ve yağışla birlikte de stratejik noktalara acil müdahaleler yapılmalı. Bunlar yapılmıyor ve 4 yıl olmuş hala sorumluluk önceki yönetime yıkılmaya çalışılıyor. 4 yıl olmuş, ki bugün Ankara düzenli bir şehirse, büyük sorunları çözülen bir şehirse Ankara, 25 yıldır yapılan hizmetlerden dolayı böyle."

Köse, bir gazetecinin, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundunuz, Yavaş'ın yerine kayyum atanmasını bekliyor musunuz?" sorusuna, "Bu kayyum süreci, yargının karar vereceği bir süreç." yanıtını verdi.