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Giriş Tarihi: 12.6.2023

PKK’dan hain pusu: 2 şehit

DURHASAN ŞAHİN
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
PKK’dan hain pusu: 2 şehit
Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu piyade uzman çavuşlar Halil Şahin ve Cem Ahmet Kaya şehit düştü.



Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan şehitlerden Halil Şahin, biri kız 2 çocuk babasıydı. Mersin'in Erdemli ilçesindeki eşi Deniz Şahin ile annesi Sultan Şahin, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. ŞehitlerKaya'nın acı haberi, Konya'nın merkez Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesinde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

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PKK’dan hain pusu: 2 şehit
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