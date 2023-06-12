Haberler Gündem Haberleri Sağ yakalanan örgüt üyesi HDP’nin PKK’ya desteğini deşifre etti: İlçe Başkanı gözaltında
Giriş Tarihi: 12.6.2023 21:28 Son Güncelleme: 12.6.2023 21:40

Sağ yakalanan örgüt üyesi HDP’nin PKK’ya desteğini deşifre etti: İlçe Başkanı gözaltında

Şırnak’ta sağ yakalanan PKK terör örgütü üyesinin ifadesi doğrultusunda HDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı ve İlçe yönetim üyesinin de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin terör örgütüne yardım ettiği ortaya çıktı. Cizre ve Silopi’deki operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Halit TURAN Halit TURAN
Sağ yakalanan örgüt üyesi HDP’nin PKK’ya desteğini deşifre etti: İlçe Başkanı gözaltında

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

SAĞ YAKALANAN ÖRGÜT ÜYESİ DEŞİFRE ETTİ

Sağ yakalanan ve teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhisleri sonucunda Şırnak ili Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerinde aralarında HDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı, HDP İlçe Yönetim Üyesi ve 1 köy muhtarının da bulunduğu 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ZANLILARDAN 8'İ YAKALANDI

Operasyon neticesinde 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Sağ yakalanan örgüt üyesi HDP’nin PKK’ya desteğini deşifre etti: İlçe Başkanı gözaltında
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