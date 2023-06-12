Sağ yakalanan örgüt üyesi HDP’nin PKK’ya desteğini deşifre etti: İlçe Başkanı gözaltında

SAĞ YAKALANAN ÖRGÜT ÜYESİ DEŞİFRE ETTİ

Sağ yakalanan ve teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhisleri sonucunda Şırnak ili Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerinde aralarında HDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı, HDP İlçe Yönetim Üyesi ve 1 köy muhtarının da bulunduğu 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.