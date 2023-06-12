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Giriş Tarihi: 12.6.2023 21:00

Yargıtay'dan HDP'nin hazine yardımına bloke talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesine başvurarak, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisine (HDP) ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulmasını talep etti.

AA
Yargıtay’dan HDP’nin hazine yardımına bloke talebi

Başsavcılık, HDP'ye seçim yılı dolayısıyla ödenen Hazine yardımına tedbir konulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Partinin 14 Mayıs'taki genel seçimlere katılmadığına işaret eden Başsavcılık, seçim yılı dolayısıyla fazladan ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bu nedenle bloke konulmasını istedi.

Başsavcılığın bu talebini Anayasa Mahkemesi karara bağlayacak.

HDP'nin kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tedbiren bloke konulmasına karar verilmişti. Partinin bu kararın kaldırılması talebi, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından ele alınmıştı. Heyet, 9 Mart'ta partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararını kaldırmıştı.

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Yargıtay'dan HDP'nin hazine yardımına bloke talebi
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