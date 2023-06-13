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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Bu okulda doğaya dost nesiller yetişiyor

SABAH, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın tebrik ettiği Samsun Canik Belediyesi'nin hayata geçirdiği Orman Okulu projesini yerinde gezdi. Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Samsun Canik Orman Okulu havaların ısınmasıyla birlikte okulların akınına uğruyor. Okulda çocuklara organik üretim, sıfır atık hareketi, ekolojik yaşam ve doğa sevgisi gibi konular uygulamalı anlatılıyor.  Okul Müdürü Emrah Aksu “Sadece Samsun’dan değil çevre illerden de okullardan gelmek isteyenler var. Hafta sonları faaliyet göstermediğimiz halde talep fazla olduğu için hafta sonları da misafir kabul etmeye başladık.  Burada çocuklarımız doğal hayatı öğreniyorlar. Doğa sporlarını yapıyorlar ve ders kitaplarında gördükleri bazı hayvanları da yakından görme şansı buluyorlar” dedi.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Bu okulda doğaya dost nesiller yetişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Samsun'un Canik Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Canik Orman Okulu'ndan dolayı tebrik etti. Emine Erdoğan sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda Canik Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Canik Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu'ndan dolayı tebrik etti.

Emine Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Yeşilin içinde bir okul. Tabiatın bir parçası oldukları bilinciyle yetişen çocuklarımız, şüphesiz toprağı, suyu, havayı daha güçlü koruyacaktır. Bunu öngörerek Orman Okulu projesini hayata geçiren Samsun Canik Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Okulda çocuklarımıza organik üretimin nasıl yapıldığı, sıfır atık hareketinin ne olduğu uygulamalı olarak anlatılırken, ekolojik yaşamın önemi ve doğa sevgisi aşılanıyor" ifadelerine yer verdi.

GURUR DUYDUK

Okulun Müdürü Emrah Aksu, Emine Erdoğan'ın okulları ile yakından ilgilenmesi ve takdir etmesinden onur duyduklarını belirterek, "Ekip olarak büyük mutluluk ve gurur duyduk. Emine hanım bize büyük bir sorumluluk ta yükledi. Okulumuza ilgi çok büyük. Sadece Samsun ve ilçelerinden değil Tokat, Amasya, Çorum, Amasya gibi illerden de öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Burada doğa eğitimleri veriyoruz. Ata tohumları ile ekme biçme, çevre eğitimi, sıfır atık eğitimi veriyoruz. 7 kişilik ekibimizle doğal hayatı öğretiyoruz" diye konuştu.

ORMAN YANGINLARI KONUSUNDA BİLİNÇLİ EĞİTİM

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Malazgirt İlkokulu'ndan gelen öğrenciler de orman okulunu ziyaret etti. Malazgirt İlkokulu öğretmeni Nihal İşler Abanoz öğrencilerini doğal hayatı tanımaları için bu okula getirdiklerini söyledi. Abanoz, "Öğrencilerimiz ormanda yaşayan bazı canlıları gördü. Doğal hayatta nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrendiler. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle görülen orman yangınları hakkında bilgiler verildi"diye konuştu. Orman okulu yetkilileri her gelen okulun öğrencilerine fırında patates yaparak ikramda bulunuyor.

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Bu okulda doğaya dost nesiller yetişiyor
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