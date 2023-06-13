Bu okulda doğaya dost nesiller yetişiyor

GURUR DUYDUK

Okulun Müdürü Emrah Aksu, Emine Erdoğan'ın okulları ile yakından ilgilenmesi ve takdir etmesinden onur duyduklarını belirterek, "Ekip olarak büyük mutluluk ve gurur duyduk. Emine hanım bize büyük bir sorumluluk ta yükledi. Okulumuza ilgi çok büyük. Sadece Samsun ve ilçelerinden değil Tokat, Amasya, Çorum, Amasya gibi illerden de öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Burada doğa eğitimleri veriyoruz. Ata tohumları ile ekme biçme, çevre eğitimi, sıfır atık eğitimi veriyoruz. 7 kişilik ekibimizle doğal hayatı öğretiyoruz" diye konuştu.