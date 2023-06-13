Bu okulda doğaya dost nesiller yetişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Samsun'un Canik Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Canik Orman Okulu'ndan dolayı tebrik etti. Emine Erdoğan sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda Canik Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Canik Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu'ndan dolayı tebrik etti.
Emine Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Yeşilin içinde bir okul. Tabiatın bir parçası oldukları bilinciyle yetişen çocuklarımız, şüphesiz toprağı, suyu, havayı daha güçlü koruyacaktır. Bunu öngörerek Orman Okulu projesini hayata geçiren Samsun Canik Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Okulda çocuklarımıza organik üretimin nasıl yapıldığı, sıfır atık hareketinin ne olduğu uygulamalı olarak anlatılırken, ekolojik yaşamın önemi ve doğa sevgisi aşılanıyor" ifadelerine yer verdi.
GURUR DUYDUK
Okulun Müdürü Emrah Aksu, Emine Erdoğan'ın okulları ile yakından ilgilenmesi ve takdir etmesinden onur duyduklarını belirterek, "Ekip olarak büyük mutluluk ve gurur duyduk. Emine hanım bize büyük bir sorumluluk ta yükledi. Okulumuza ilgi çok büyük. Sadece Samsun ve ilçelerinden değil Tokat, Amasya, Çorum, Amasya gibi illerden de öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Burada doğa eğitimleri veriyoruz. Ata tohumları ile ekme biçme, çevre eğitimi, sıfır atık eğitimi veriyoruz. 7 kişilik ekibimizle doğal hayatı öğretiyoruz" diye konuştu.
ORMAN YANGINLARI KONUSUNDA BİLİNÇLİ EĞİTİM
Samsun'un İlkadım ilçesindeki Malazgirt İlkokulu'ndan gelen öğrenciler de orman okulunu ziyaret etti. Malazgirt İlkokulu öğretmeni Nihal İşler Abanoz öğrencilerini doğal hayatı tanımaları için bu okula getirdiklerini söyledi. Abanoz, "Öğrencilerimiz ormanda yaşayan bazı canlıları gördü. Doğal hayatta nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrendiler. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle görülen orman yangınları hakkında bilgiler verildi"diye konuştu. Orman okulu yetkilileri her gelen okulun öğrencilerine fırında patates yaparak ikramda bulunuyor.