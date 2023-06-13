Büyükşehir demir ve beton hırsızı damgası yedi

İzmir Büyükşehir Belediye meclisinin haziran ayı oturumuna Örnekköy'de yaşanan kentsel dönüşüm skandalı damga vurdu. Oturumda söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, birilerinin kendi ikbali için kurumsal kimlikleri kullandığını öne sürdü. İzmir'in en temel sorunlarından birisinin deprem ve kentsel dönüşüm olduğunu belirten Hızal: "İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 yılı aşkın süredir kentsel dönüşüm çalışması içinde. İzmir Büyükşehir Belediyesi 150 yıllık tarihindeki en büyük skandala imza attı. İZBETON'a kentsel dönüşüm faaliyetlerini yapılması için bir oylama yapıldı. İlk öneri geldiğinde biz oy birliği veriyoruz dedik. Ancak bir takım soru işaretleri olduğunu söylemiştik. Bu şehrin belediye başkanı da İZBETON'a güvendiğini söylemişti. İzmir Büyükşehir Belediye meclisinin bütün iradesini ortaya koyarak vermiş olduğu yetki o günlerde kötüye kullanılmaya başlandı. Biz yetkiyi verdikten hemen sonra bu işi yapmak ve yaptırmak adına birilerinin apar topar kooperatif kurarak o işleri nasıl aldığı muamma. O kooperatiflerin hangi firmalara işleri verdiği muamma. Biz bunu defalarca dile getirdik. İZBETON ile kooperatifler arasında imzalanmış sözleşmeleri istedik vermediler. Biz de bir şeyler saklıyorsunuz dedik. Birileri güldü. Sonra ne oldu? İzmir Büyükşehir Belediyesi demir hırsızı, beton hırsızı damgası yedi. Büyükşehir kentsel dönüşüm faaliyeti yapacak, yaptığı inşaat demir ve beton eksikliğinden mühürlenecek. Buna demir ve beton hırsızlığı derler. Bu olay nasıl çıktı ortaya? Bir milletvekilimiz paylaşım yapınca çıktı." diye konuştu.

BU CÜRETİ NEREDEN BULUYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmasının başka bir belediyenin denetiminde mühürlendiğini hatırlatan Hızal: "Mühendis gidip eksikleri bir bir sıralıyor. Bunlar giderilmeden beton dökülmesin diyor. Sonra denetimler sürerken beton mikseri gidip beton dökmeye başlıyor. Mühendis arkadaşlar da alandan ayrılıp tutanak tutuyor. Bu yüklenici bu cüreti bu gücü nereden buluyor? Bu kürsüden Gaziemir'deki kentsel dönüşüm alanı ile ilgili bir eleştiri ortaya koymuş, genel başkanınıza temel attırdığınız bölgede inşaatta bir takım problemler var demiştim. Zemin ile ilgili problemler olduğunu söylemiştim. Peki ne oldu? İşi verdiğimiz şirketin yani İZBETON'un Genel Müdürü, şu anki CHP İl Başkanı, Gaziemir'deki kooperatif başkanı bürokratlara baskı yaptı. Bu cüret oradan geldi. Birileri o kooperatifleri kurarken siyasileri arkalarına alınca bu cüreti gösteriyorlar. Büyükşehir belediye meclisi olarak verdiğimiz yetki kötü kullanılıyor. Bugün kendi siyasi ikballeri için İZBETON'u da İzmir Büyükşehir Belediyesi kurumsal yapısını da kullanıyorlar. Bu ayıpta CHP grubuna yeter" dedi.

BOZTEPE: ÇOK CİDDİ BİR SOYGUN VAR

AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise, "Bu konu yeni değil. Raporu okursam kooperatife üye olan vatandaşlar çok tedirgin olur. Buraya bedel ödeyenler mezar değil, başlarına çökmeyecek huzurlu oturabilecekleri konutlar teslim almak istiyor. Çiğil'de bir kooperatif inşaatına başlandı. İnşaat sahasına gidip hangi aşamada olduğuna bakmak istedim. Sadece hafriyatlar var. Kooperatifçiliği iyi bilen arkadaşınızım. Bu inşaatlar bayındırlık birim fiyatı +yüzde 10 ile yapılmakta. İğnesinden ipliğine kadar fiyat farkı verilmekte. 6 milyon kar olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu para İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne güvenen insanların cebinden çıkacak. Kooperatife üye olan insanlar huzursuz. Hala buraların 1 milyon 200 bine biteceğini sanıyorlar. Oysaki denetim yapan arkadaşlar buranın 3 milyona mal olacağını belirtiyor. Bu üyeler bir gün gelecek meclis önünde protesto yapacaklar. Çünkü burada ciddi bir soygun var" dedi.

DÖNÜŞÜ OLMAYAN ÇIKMAZ YOL

AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız da: "Örnekköy'de yaşanılan problem ile ilgili geliyor gelmekte olan kelimesi vücut bulmuş durumda. 1,5 yıl önce oy birliği ile 6306 sayılı yasanın doğruluğunu kabul eden grubunuza destek verdik. Tek amacımız dönüşümün önünü açmaktı. Ancak İZBETON ve yönetimi maalesef isimleri tartışmalı hale getirecek şekilde sektör bilgisi olmayan arkadaşlarla kurduğu kooperatiflerle İzmir kamuoyunu dönüşü olmayan bir çıkmaza soktu. Zarar nerde diyorsunuz. Beton döktünüz. Bu kaç paraydı? Bunu bedavaya mı kıracaksınız?" dedi.