Haberler Gündem Haberleri Erdoğan’dan Tokayev’e taziye telefonu: Yardım için hazırız
Giriş Tarihi: 13.6.2023

Erdoğan’dan Tokayev’e taziye telefonu: Yardım için hazırız

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Erdoğan’dan Tokayev’e taziye telefonu: Yardım için hazırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i telefonla arayarak, Kazakistan'daki orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kazakistan'daki orman yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Kazakistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın ihtiyaç duyacağı yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan’dan Tokayev’e taziye telefonu: Yardım için hazırız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA