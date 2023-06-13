O böyle olsun isterdi ağlamak yok

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 piyade uzman çavuştan Halil Şahin (37) için memleketi Mersin'in Erdemli ilçesindeki Ulu Cami'de tören düzenlendi. Annesi Sultan Şahin gözyaşlarına boğulurken, eşi Deniz Şahin, "Kopyasını bıraktı gitti. Ağlamak yok, o böyle olsun isterdi" dedi. Alandaki bazı çelenklerin kaldırılmasını isteyen Şahin, "O çelenkleri şehidimin yanında bırakmayın, o da istemezdi. Onlarla işbirliği yapan kim varsa götürün onları" dedi.Şehit Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya (32) için ise memleketi Konya'daki Tarihi Namazgâh'ta tören düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı törende, oğlunun tabutuna sarılan anne Nebahat Kaya, "Kınalı kuzum, cennetine beni de al oğlum. Ben seni cennete uğurladım. Peygamber Efendimize selam söyle yavrum. Benim asker oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Kaya'nın, 3 yıl önce babasını kaybettiği, bayramda ise ailesini ziyarete geleceği öğrenildi.